باعتراف أنشيلوتي.. مبابي لن ينضم إلى ريال مدريد هذا الصيف

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ربما يكون كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، قد نفى ما يتردد عن تعاقد ناديه مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وتحدّث أنشيلوتي إلى وسائل الإعلام بعد المباراة الودية التي جمعته بمانشستر يونايتد في مدينة هيوستن الأمريكية، وهو اللقاء الذي فاز فيه الريال بنتيجة 0/2 على الشياطين الحمر.

ورفض أنشيلوتي الإجابة على أي أسئلةٍ عن مبابي في المؤتمر الصحفي، وهو الموقف الذي يتخذه المدرب الإيطالي في الأيام الماضية، بل حينما حاول أحد الصحفيين استجوابه حول إمكانية التعاقد مع المهاجم الفذ خلال الفترة المقبلة، قال أنشيلوتي بتبرمٍ سؤالٌ آخر، بحسب صحيفة "آس" الإسبانية.

ولكن على الجانب الآخر، ألمح ابن الـ 64 عامًا إلى أن ريال مدريد لن يقوم بأي تعاقدات إضافية خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ونقلت الصحف عن أنشيلوتي تأكيده: "التشكيلة جيدةٌ جداً بشكلها الراهن، نحن مكتملون".

ومن المرجّح أن يعني أنشيلوتي بأن الصفقة المرتقبة للتعاقد مع مبابي ستتأجل حتى نهاية موسم 2024/2023 المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز