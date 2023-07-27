بيلينغهام عن اشتباكه مع مارتينيز: كنت غاضباً.. لكن سامحته عند هذه اللحظة

المصدر: البيان

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طمأن جود بيلينغهام نجم خط وسط ريال مدريد، بتلاشي الخلاف بينه وبين ليساندرو مارتينيز، صخرة دفاع مانشستر يونايتد.

وكان اللاعبان قد تواجها خلال المباراة الودية التي جمعت بين فريقهما في مدينة هيوستن الأمريكية، وتعملق بيلينغهام في اللقاء، وتوّج بجائزة أفضل لاعبٍ، لا سيما بعد تسجيله لهدفٍ، ومساهمته في انتصار فريقه بنتيجة 0/2.

وكان مارتينيز قد قام بأكثر من تدخلٍ قويٍ ضد بيلينغهام في المباراة مما أفقد الأخير أعصابه، حتى أنهما كادا يشتبكان بالأيدي بعد إحدى التدخلات.

واعترف بيلينغهام، قائلاً: "حينما دخلت غرفة تبديل الملابس بين شوطي المباراة، كنت غاضباً من الالتحامات، لكن حينما جاء إليّ عند لحظة استبداله، وتمنّى لي التوفيق، قدّرت ذلك كثيراً وسامحته، أحترم حينما يكون لاعبان يسعيان إلى الفوز بالمباراة لفريقهما، ثم يجتمعان بعد المباراة، ويتصرفان باحترامٍ".

وأكمل بيلينغهام في تصريحاته لقناة "سكاي سبورتس": "أعرف ما يدور فوق أرضية الملعب يبقى فوق أرضية الملعب، لقد رأيته بعد المباراة، وتمنيت له التوفيق".

وتغنّى بيلينغهام بالدولي الأرجنتيني، مؤكداً: "إنه لاعبٌ مذهلٌ، إنه خصمٌ عظيمٌ، ولاعبٌ رائعٌ، مثلي، إنه يرغب في الفوز، وذلك يخرج عن السيطرة في بعض الأحيان".

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