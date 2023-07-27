شيء متهور.. تفسير احتفالية ميسي الجديدة مع إنتر ميامي

المصدر: البيان

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شوهد ليونيل ميسي نجم انتر ميامي الأميركي، يقوم باحتفاليةٍ جديدةٍ بأهدافه بعد التسجيل في شباك أتلانتا يونايتد ضمن بطولة كأس الدوريات.

وكان ميسي نظر باتجاه ديفيد بيكهام رئيس نادي انتر ميامي، المتواجد في المدرجات، وقام بحركةٍ مدّ خلالها ذراعه اليمنى، وفتح كفه.

وترجّح صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، بأن تكون احتفالية ميسي تعبيراً عن جملة "أمسك زجاجة الجعة الخاصة بي"، وتُستخدم هذه الجملة المكتوبة باللغة الإنجليزية بكثرة في عالم النكت المتداولة عبر الانترنت "ميمز"، وذلك للتعبير عن الاستعداد للقيام بشيءٍ مجنون أو متهور.

الجدير بالذكر أن ميسي يقدم مستويات مميزة منذ التحاقه بإنتر ميامي، وساهم النجم الأرجنتيني حتى الآن في انتصارين لإنتر ميامي في كأس الدوريات، ليبتعد الفريق في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بقسم الجنوب.

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