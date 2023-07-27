ثنائية نظيفة.. ريال مدريد يفوز على مانشستر يونايتد في جولة الأبطال

المصدر: وكالات

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واصل الإنجليزي جود بيلينغهام تألقه مع فريقه الجديد ريال مدريد، وقاده إلى فوز ثمين على مانشستر يونايتد بنتيجة 0/2، مساء الأربعاء (صباح الخميس بتوقيت جرينتش)، في جولة الأبطال الودية، المقامة حالياً بالولايات المتحدة.

وعلى استاد إن آر جي في هيوستن، مني مانشستر يونايتد بالهزيمة ضمن استعداداته للموسم الجديد.

وافتتح بيلينغهام التسجيل في الدقيقة السادسة، وأضاف زميله خوسيلو الهدف الثاني للميرنغي في الدقيقة 89.

وأكدت المباراة مجدداً حاجة مانشستر يونايتد إلى التعاقد مع مهاجم فعال لاستغلال الفرص التي تسنح للفريق، وذلك قبل خوض فعاليات الموسم الجديد.

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