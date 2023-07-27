ميسي يواصل التألق ويسجل هدفين لإنتر ميامي

المصدر: ميامي - أ ف ب

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واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بدايته النارية في الولايات المتحدة، وسجل هدفين، خلال فوز إنتر ميامي على اتلانتا يونايتد 4 - 0، ليقود فريقه إلى الأدوار الإقصائية ضمن كأس الدوريين.

وخاض ميسي، بطل العالم مع منتخب الأرجنتين، مشاركته الأولى لاعباً أساسياً، بعدما دخل من دكة البدلاء في المباراة السابقة، وسجل هدف الفوز في الدقيقة 94، الجمعة المنصرم، بمواجهة كروس أسول المكسيكي.

وافتتح ميسي التسجيل سريعاً بعد تمريرة متقنة من زميله بوسكيتس، فارتدت أولاً من القائم قبل أن يتابعها ميسي داخل الشباك (8)، ومن ثم تمكن اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات من تسجيل هدفه الثاني، بعد شراكة مع تايلور (22).

وتحول ميسي لاحقاً إلى صانع للأهداف بعدما مرر كرة إلى مواطنه بنجامان كريماشي، الذي حولها إلى تايلور، الذي أسكنها الشباك (44).

وبعد ثماني دقائق من انطلاق الشوط الثاني استفاد إنتر ميامي من هجمة مرتدة بعد إيصال الكرة إلى ميسي إثر ركلة ركنية لأتلانتا تم إبعادها، فانطلق الأرجنتيني من بعيد قبل أن يمرر إلى تايلور المتمركز على يساره، ليسدد الأخير كرة منخفضة في الزاوية البعيدة (53). ويبدو أن وصول ميسي سيقلب الموازين في ميامي، الذي لم يذق طعم الفوز في مبارياته الـ 11 الأخيرة في الدوري ويتذيل الترتيب.

واعترف مدرب أتلانتا المكسيكي غونسالو بينيدا أن فريقه لُقن درساً في هذه المباراة.

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