مونديال السيدات.. إسبانيا واليابان أول المتأهلين للدور الثاني و3 منتخبات تودع البطولة

المصدر: وام

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تأهل منتخبا إسبانيا واليابان رسميا إلى الدور الثاني (دور الـ16) ببطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات بفوز الأول على نظيره الزامبي 5-0 والثاني على نظيره الكوستاريكي 2-0 اليوم في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في البطولة، المقامة حاليا بأستراليا ونيوزيلندا.

ورفع كل من المنتخبين الإسباني والياباني رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، ويتفوق المنتخب الإسباني فقط بفارق الأهداف، ما يمنحه الأفضلية قبل مباراة الفريقين سويا في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة والتي تحسم صدارة المجموعة.

وودع المنتخبان الكوستاريكي والزامبي البطولة رسميا بغض النظر عن نتيجة مباراتها سويا في الجولة الثالثة، والتي تحسم فقط السباق على المركز الثالث بالمجموعة.

ولم يسجل أي من المنتخبين الكوستاريكي والزامبي أي هدف في البطولة حتى الآن، ومني المنتخب الزامبي بالهزيمة اليوم بنفس النتيجة التي خسر بها أمام نظيره الياباني في الجولة الأولى وهي 0-5.

وفي المجموعة الثانية، حقق المنتخب الكندي فوزا مهما على نظيره الأيرلندي 2-1 ليرفع رصيده إلى 4 نقاط وينفرد بصدارة المجموعة ويقترب خطوة كبيرة من الدور الثاني، فيما ودع المنتخب الأيرلندي البطولة رسميا بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة أمام المنتخب النيجيري، حيث مني المنتخب الأيرلندي بالهزيمة الثانية على التوالي في المجموعة.

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