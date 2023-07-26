ميسي يتألق مع إنتر ميامي الأمريكي و يقوده للدور الثاني بكأس الدوريات

المصدر: وام

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برهن لاعب كرة القدم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي عمليا على أنه لم ينتقل إلى الدوري الأمريكي لإنهاء مسيرته الكروية وإنما لتدشين حقبة جديدة مهمة في مسيرته وفي تاريخ اللعبة بالولايات المتحدة.

وسجل ميسي /36 عاما/ هدفين وصنع هدفا مع بداية مشاركاته في التشكيلة الأساسية لفريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي ليقود الفريق إلى الفوز 4-0 على أتلانتا يونايتد، صباح اليوم (بتوقيت الإمارات)، في ثاني مباريات الفريق ببطولة كأس الدوريات، التي تقام بمشاركة أندية من الولايات المتحدة والمكسيك.

كانت المباراة الأولى لإنتر ميامي في هذه البطولة قد شهدت المشاركة الأولى لميسي في صفوف الفريق لكنه خاضها كلاعب بديل، قبل أن يسجل هدف الفوز 2-1 على كروز أزول المكسيكي في الوقت بدل الضائع للمباراة ليدشن حقبة جديدة في مسيرته الكروية.

ومع مشاركته الأولى في التشكيلة الأساسية للفريق، من خلال مباراة اليوم، سجل ميسي هدفين وصنع هدفا ليقود الفريق للفوز والتأهل للدور الثاني في بطولة كأس الدوريات، ليبدأ اللاعب كتابة مرحلة جديدة في سجل إنجازاته الكروية رغم رحيله عن عالم الكرة الأوروبية.

وافتتح ميسي التسجيل في المباراة مبكرا إثر تمريرة من الإسباني سيرخيو بوسكيتس زميله السابق في برشلونة الإسباني، والذي انتقل مثل ميسي إلى انتر ميامي مؤخرا في صفقة انتقال حر.

و صنع روبرت تايلور الهدف الثاني لميسي، قبل أن يسجل اللاعب نفسه الهدفين الآخرين للفريق حيث رد ميسي إليه الهدية وصنع له الهدف الرابع في المباراة.

وأصبح إنتر ميامي بهذا أول المتأهلين للدور الثاني (دور الـ32) في كأس الدوريات و يقتسم ميسي وتايلور حاليا صدارة قائمة هدافي هذه النسخة برصيد 3 أهداف لكل منهما.

كان دون جاربر رئيس رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين قد أكد أن انتقال ميسي للعب في الدوري الأمريكي سيعزز من جاذبية المسابقة بشكل واضح من خلال متابعة كبيرة متوقعة للمسابقة على المستويين الإعلامي والجماهيري.

وقال دون جاربر: "ما من شك أن ميسي سيظهر للعالم أن الدوري الأمريكي يمكن أن يصبح بطولة لأفضل اللاعبين في العالم".

ومع هذه البداية القوية لميسي مع فريقه في مسابقة كأس الدوريات، ينتظر أن يمنح اللاعب دفعة هائلة لمسيرة الفريق بالدوري الأمريكي مع استئناف فعاليات الموسم الحالي في أغسطس المقبل.

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