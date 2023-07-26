مانشستر سيتي يهز شباك بايرن ميونخ بثنائية في معسكر اليابان

المصدر: وام

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فاز فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم على بايرن ميونخ الألماني 2-1 اليوم في المباراة الودية، التي أقيمت بينهما على الاستاد الأولمبي بالعاصمة اليابانية طوكيو ،ضمن استعدادت "السيتي" القوية للموسم الجديد .

وكان مانشستر سيتي استهل استعداداته للموسم الجديد بالفوز على يوكوهاما إف مارينوس الياباني 5-3 على نفس الملعب يوم الأحد الماضي، ثم فاز على بايرن ميونخ اليوم في واحدة من أقوى المباريات الودية ضمن استعدادات الأندية الأوروبية للموسم الكروي الجديد.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله جيمس ميكاتي في الدقيقة 21.

وفي الشوط الثاني، تعادل ماتياس تيل لبايرن ميونخ في الدقيقة 82، ولكن إيمريك لابورت سجل هدف الفوز لمانشستر سيتي في الدقيقة 86.

ويخوض مانشستر سيتي مباراته التالية أمام أتلتيكو مدريد الإسباني يوم الأحد المقبل في سول عاصمة كوريا الجنوبية.

وتأتي المباريات الثلاثة ضمن استعدادات مانشستر سيتي لمباراته المرتقبة أمام أرسنال الإنجليزي على كأس الدرع الخيرية (مباراة السوبر الإنجليزي) في 6 أغسطس المقبل بافتتاح فعاليات الموسم الجديد.

وكان مانشستر سيتي أحرز الثلاثية التاريخية (دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا) في الموسم الماضي.

كما تأتي مباراة اليوم ضمن استعدادات بايرن ميونخ الألماني للموسم الجديد، الذي ينطلق في 12 أغسطس المقبل، بمواجهة لايبزج على كأس السوبر الألماني.

ويتطلع بايرن للدفاع عن لقبه في الدوري الألماني خلال الموسم الجديد، بعدما أحرز اللقب في الموسم الماضي للنسخة الـ11 على التوالي.

وفي مباراة أخرى اليوم ضمن استعدادات الأندية الأوروبية للموسم الجديد، خسر مانشستر يونايتد 1-3 أمام ريكسهام الإنجليزي.

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