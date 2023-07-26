إجازة إفريقية وراء تفشي فيرس معوي بين لاعبي برشلونة

المصدر: البيان

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تحوم الشكوك لدى الجهاز الطبي بنادي برشلونة، حول إمكانية نقل أحد اللاعبين للفيروس المعوي إلى زملائه في صفوف الفريق.

وكان 8 لاعبين في برشلونة أُصيبوا بالفيروس أثناء تواجدهم في أمريكا لإقامة الجولة الصيفية، كما تفشّى المرض بين العشرات من أفراد بعثة النادي الكتالوني، ويسفر الفيروس المعوي عن التهابات شديدة في الأمعاء، مما ينتج عنه التقيؤ والإسهال.

واضطر برشلونة جرّاء تفشي المرض إلى إلغاء المباراة الودية بينه وبين يوفنتوس، التي كان من المفترض أن تحتضنها مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

وكتب فيكتور مالو الصحفي المقرّب من نادي برشلونة الإسباني: "يتم الاشتباه بأن الفيروس بدأ من أحد اللاعبين الذين قضوا إجازة في إفريقيا".

ولفت مالو إلى أن اللاعب المشتبه به لم يكن قد تحصّل على جميع اللقاحات اللازمة لقضاء الإجازة في بلده الأصلي، وبينما لم يصرّح مالو بهوية اللاعب المشتبه به من قبل الجهاز الطبي في البرسا، إلا أن المؤشرات ترجّح أليخاندرو بالدي.

وكان بالدي المولود في برشلونة لأب من غينيا بيساو وأم من الدومينيكان، زار والده مؤخراً في البلد المنتمي إلى غرب إفريقيا.

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