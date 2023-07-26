حلم إفريقيا.. سر انتقال أوباميانغ إلى مارسيليا

المصدر: البيان

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فسّر بيير فرانسوا أوباميانغ والد بيير إيمريك أوباميانغ، سر تفضيل نجله الانتقال إلى صفوف مارسيليا الفرنسي، بعدما اختتم مسيرته القصيرة مع تشيلسي وعاد إلى الدوري الفرنسي، الذي كان سانت ايتيان آخر محطةٍ له فيه عام 2013.

واعترف بيير فرانسوا، قائلاً: "كان ثمة محادثات من السعودية"، دون أن يوضّح عدد أو هوية الأندية السعودية التي كانت تسعى للتعاقد مع نجله.

وواصل: "من لم يحلم باللعب لمارسيليا؟ خصوصاً في إفريقيا"، ويعني بيير فرانسوا النجومية التي حققها العديد من لاعبي القارة السمراء بشعار مارسيليا، مثل جورج ويا، وديديه دروجبا، وآندريه آيو، مما أكسبهم شعبيةً واسعةً في إفريقيا.

ونوّه والد أوباميانغ متحدثاً لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لا زلت أتلقى الرسائل من الناس في بلدنا بشأن الانتقال"، في إشارةٍ إلى سعادة الجابونيين بانتقال أوباميانغ إلى مارسيليا.

ولم يخفِ بيير فرانسوا امتعاضه من الفترة التي قضاها نجله في تشيلسي، وصرّح الدولي الجابوني المعتزل: "لقد لعب بقناعٍ للوجه منذ البداية، فلم يكن من الممكن لتلك السنة إلا أن تكون كابوساً"

وأكمل بيير فرانسوا: "الآن وقع مع مارسيليا، وفي ذلك راحةٍ كبيرةٍ بعد سنة الكوابيس التي اختبرها في تشيلسي".

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