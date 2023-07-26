أرقام قياسية في كأس العالم للسيدات 2023

المصدر: وكالات

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استعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأرقام التي تشهدها بطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات، المقامة حالياً في أستراليا ونيوزيلندا، فيما يتعلق بالحضور الجماهيري.

وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي الثلاثاء: "لم تمر سوى 6 أيام على انطلاق كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023، لكن البطولة حققت نجاحا باهرا بالفعل، حيث شهدت حتى الآن عددا قياسيا من حيث الحضور الجماهيري".

وأضاف: "جرى بيع أكثر من 1.5 مليون تذكرة، كما وقف عشاق الساحرة المستديرة شاهدين على مباريات مليئة بالندية والتنافسية وأجواء احتفالية وممتعة في كلا البلدين المضيفين".

وأبدى السويسري جياني إنفانتينو رئيس فيفا، شكره وامتنانه للبلدين المضيفين على جهودهما الحثيثة في سبيل النهوض بكرة القدم النسائية والارتقاء بها إلى مستويات غير مسبوقة على الصعيد العالمي.

وقال إنفانتينو في هذا الصدد: "أود أن أتقدم بجزيل شكري لنيوزيلندا وأستراليا على استضافتنا هنا، فعادة ما نقول إن كرة القدم توحد العالم، وها هما نيوزيلندا وأستراليا توحدان العالم هنا في هذا الجزء من نصف الكرة الجنوبي".

وأضاف: "رحب بنا الجميع هنا -فردا فردا- من متطوعين وأفراد شرطة وموظفين؛ ذلك أن كل من له ارتباط أو صلة ما بكأس العالم للسيدات، قدم عملا هائلا، وقد حظينا بحسن الترحاب واستُقبلنا بحفاوة ورحابة صدر، والبسمة مرتسمة على كل الوجوه، وهذا شيء لا يقدر بثمن حقا. إنني أتطلع إلى زيارة مختلف أنحاء أستراليا، كما فعلت في نيوزيلندا، للوقوف على ما يزخر به هذا الحدث الرائع من تنوع ثقافي مذهل".

وتابع إنفانتينو: "تغمرني السعادة الآن، وهناك مئات الآلاف من السيدات والفتيات السعيدات والرجال والفتيان السعداء الذين يأتون إلى المباريات، وكذلك الملايين الذين يشاهدونها من منازلهم. يا له من نجاح باهر بالفعل، حيث شهدنا حتى الآن مباريات رائعة وأهداف مذهلة كما حققت منتخبات مغمورة بعض المفاجآت أو كانت ندا للند أمام بعض العمالقة، مما يعني أن كل المقومات متوفرة بالفعل منذ البداية".

وشهد اليوم الافتتاحي، 20 يوليو، حضوراً جماهيرياً بلغ أكثر من 117 ألف مشجع غصت بهم مدرجات إيدين بارك وملعب أستراليا، حيث تابع 42137 متفرجاً فوز منتخب نيوزيلندا على نظيره النرويجي في مباراة رفع الستار بمدينة أوكلاند، وهو رقم قياسي على مستوى الحضور الجماهيري لمباراة في كرة القدم بهذا البلد على صعيد مسابقات الرجال والسيدات.

بينما تابع اللقاء الثاني بين أستراليا وجمهورية أيرلندا ما لا يقل عن 75784 مشجعاً من المدرجات في سيدني، وهي أعلى نسبة حضور في مباراة ضمن كأس العالم للسيدات منذ 24 عاماً، علماً بأن مبيعات تذاكر البطولة تجاوزت بالفعل السقف الذي كان فيفا يصبو إلى بلوغه، حيث بيع أكثر من 5. 1 مليون تذكرة للمباريات الـ 64.

وبعد اختتام الجولة الأولى من المباريات بمواجهة اليوم، بين كوريا الجنوبية وكولومبيا، بلغ إجمالي الحضور 459547 متفرجاً في أول 16 مباراة، أي بمتوسط 28721 متفرجاً للمباراة الواحدة - بزيادة تبلغ 54% مقارنة بأول 16 مباراة في النسخة السابقة التي استضافتها فرنسا عام 2019.

وأشار فيفا إلى أن فعاليات مهرجان المشجعين تحظى بشعبية كبيرة أيضاً، علماً بأنها تُنظم لأول مرة في تاريخ بطولة كأس العالم للسيدات.

وذكر فيفا أن البطولة حافظت على توازنها التنافسي، مما يؤكد صحة قرار توسيع دائرة المنافسة لتشمل 32 منتخباً، إذ لم تشهد المباريات الستة عشرة الأولى سوى تعادلين اثنين، وحُسمت النتيجة بفارق هدف واحد في سبع مباريات، بينما حُسمت اثنتان بفارق هدفين، وفي المقابل خالفت كولومبيا ونيوزيلندا كل التوقعات بفوزهما على منتخبي كوريا الجنوبية والنرويج، اللذين يحتلان مرتبة أعلى في النسخة الأحدث من التصنيف العالمي للسيدات.

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