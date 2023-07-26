صفقة هاري كين.. تجنب الصدمة يجبر توتنهام على التفاوض مع بايرن ميونخ

المصدر: البيان

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ربما يمثل انتقال هاري كين إلى صفوف بايرن ميونخ، أهون الشرّين بالنسبة إلى ناديه توتنهام.

وبحسب قناة "سكاي سبورتس"، فإن توتنهام لم يفتح باب المفاوضات الحالية مع بايرن ميونخ، إلا لعدم رغبته في خسارة كين لأحد منافسيه في الدوري الإنجليزي.

وسيخفف الرحيل إلى بايرن ميونخ من وقع الصدمة على توتنهام، والذي سيضمن في تلك الحالة عدم التحاق نجمه بأحد خصومه المحليين، إلى جانب تحقيقه لعائدٍ ماديٍ ضخمٍ لن يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني.

وعلى الرغم من تمسّكه بهاري كين، فلا يود توتنهام أيضاً أن تنتهي سوق الانتقالات الصيفية الجارية بعدم بيع نجم الفريق الأول، ويدخل رسمياً في الموسم الأخير من عقده.

ويحاول توتنهام منذ فترةٍ ليست بالقصيرة إقناع كين بتمديد عقده، الذي ينتهي 30 يونيو 2024، لكن دون جدوى.

ولا تخشى إدارة توتنهام فقط أن يبقى كين عوضاً عن الذهاب إلى بايرن ميونخ، ثم يرحل بالمجان بنهاية الموسم المقبل، بل أنها تقلق كذلك من فكرة انضمامه دون مقابلٍ إلى أحد منافسيها الإنجليز.

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