فنانة أمريكية تهدر على برشلونة فرصة تعويض 3 ملايين دولار

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

لاحقت الخسائر المالية نادي برشلونة، وذلك بعدما تفشي مؤخراً فيروس معوي بين نجوم البرسا، إذ أصيب به 8 لاعبين خلال معسكر الفريق المقام حالياً بالولايات المتحدة الأمريكية، ما سبب لهم التهابات شديدة في الأمعاء وتقيؤ وإسهال.

وكان من المفترض أن يخوض برشلونة 4 وديات في أمريكا بينها مباراة مع يوفنتوس، إلا أن مواجهة الأخير ألغيت بعد تفشي الفيروس بين العشرات من أفراد بعثة البرسا.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، بيعت 60 ألف تذكرة لحضور المباراة الودية الملغية بين برشلونة ويوفنتوس، التي كانت ستحتضنها مدينة سان فرانسيسكو، وتراوحت أسعار التذاكر بين 60 دولار و500 دولار.

وحاول برشلونة تغيير موعد اللقاء الودي ضد يوفنتوس إلى 24 يوليو، إلا أن ذلك لم يكن ممكناً نظراً إلى ارتباط الملعب باستضافة حفلٍ للفنانة الأمريكية تايلور سويفت.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أنه بعد اقتطاع نصيب برشلونة من عوائد بيع تذاكر المباراة الودية مع يوفنتوس، كان سيتحصل على ما يتراوح بين مليوني و3 ملايين دولار.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز