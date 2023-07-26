سجل هدفين وصنع ثالثاً.. ميسي يضرب من جديد مع إنتر ميامي

المصدر: وكالات

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لم يستغرق الأرجنتيني ليونيل ميسي وقتاً طويلاً ليتأقلم مع ناديه الجديد، إنتر ميامي، حيث سجل هدفين وصنع هدفاً خلال الفوز الكاسح 4-صفر على أتلانتا يونايتد، وذلك في كأس الدوري الأمريكي-المكسيكي لكرة القدم، ليتأهل إنتر ميامي إلى مرحلة خروج المغلوب في البطولة.

جاءت الأهداف بعد ظهور ميسي الأول مع الفريق يوم الجمعة الماضي، حيث شارك بديلاً وسجل هدف الفوز، حيث أظهر ميسي براعته التهديفية بتسجيله هدفين في الشوط الأول، بينما صنع الهدف الثالث في الشوط الثاني.

افتتح ميسي التسجيل في الدقيقة الثامنة من المباراة، حيث تلقى تمريرة طويلة من سيرجيو بوسكيتس، زميله السابق في برشلونة، ونجح في تسجيل الهدف بعد أن ارتطمت تسديدته الأولى بالقائم، فيما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 22 من تمريرة روبرت تايلور، الذي نجح بدوره في تسجيل ثنائية.

بعد الهدف، توقف ميسي وأشار إلى مالك الفريق ديفيد بيكام، الذي كان يشاهد المباراة، والذي استقبل الإيماءة بابتسامة عريضة، تعكس السعادة بالنجاح الذي حققه استقطاب ميسي للعب في الدوري الأمريكي.

ومع ذلك، لم يسلم فريق النجم الأرجنتيني الفائز بكأس العالم 2022 من بعض اللحظات المتوترة، حيث اضطر حارس إنتر ميامي، دريك كالندر، إلى التصدي لركلة جزاء في الدقائق الأخيرة للحفاظ على شباكه نظيفة.

وقبيل نهاية المباراة، خرج ميسي من الملعب في الدقيقة 78، وتبادل القمصان مع زميله الأرجنتيني تياجو ألمادا.

يأتي هذه الأداء الرائع بعد أن سجل ميسي، الحائز على الكرة الذهبية 7 مرات، هدفاً من ركلة حرة رائعة في الوقت بدل الضائع خلال مباراته الأولى مع إنتر ميامي يوم الجمعة الماضي، ليقود الفريق إلى فوز 2-1 على كروز أزول المكسيكي.

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