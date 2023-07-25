بسبب ميسي ورونالدو.. كيم كارداشيان تطالب نجلها بالحياد

المصدر: البيان

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لم يفوت صانع المحتوى الشهير سبيد والنجمة كيم كارداشيان مباراة النصر السعودي الودية ضد باريس سان جيرمان التي جمعتهما باليابان، دون حضورها من المدرجات.

وتواجدت كيم كارداشيان بصحبة طفليها، بعدما سبق وكشفت عن حبهما الكبير لكرة القدم.

وتوجه سبيد لكيم كارداشيان وطفليها وأبدى دهشته من عدم ارتدائهما قمصان النصر الخاصة بالنجم كريستيانو رونالدو، وظهورهما بقمصان باريس سان جيرمان، وحاول سبيد "عاشق رونالدو" إقناعهما بارتداء قمصان الفريق السعودي.

بعدها سأل سبيد ابن كارداشيان عن الأفضل بين ليونيل ميسي ورونالدو، فأجاب رونالدو، لتتدخل والدته وتطلب منه اختيار الثنائي معاً وعدم تفضيل أي منهما على الآخر.

وانتقل سبيد إلى الوالدة وسألها عن الأفضل بين النجمين فأجابت كلاهما وهو ما أغضبه، وحاول إقناعها باختيار رونالدو لكنه لم ينجح في ذلك.

يذكر أن سبيد وكيم كارداشيان تواجدا بملعب "DRV PNK" في فلوريدا الأمريكية الأسبوع الماضي، لمتابعة مباراة ميسي الأولى مع فريقه الجديد إنتر ميامي.

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