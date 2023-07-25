سأذهب إلى السعودية ركضاً.. ليبرون جيمس نجم NBA يسخر من عرض مبابي

المصدر: البيان

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علق ليبرون جيمس أسطورة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA، على العرض الخرافي المقدم من نادي الهلال السعودي، للفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، الذي يصل إلى نحو 332 مليون دولار.

وغرّد ليبرون جيمس بلقطة شهيرة من فيلم "فورست غامب" يركض فيها البطل وهو الممثل توم هانكس، وكتب ساخراً أن هذه اللقطة تجسده لو استحصل على عرض من السعودية، قائلاً: "سأذهب بهذه الطريقة إلى السعودية إذا اتصلوا بي لهذه الصفقة التي تبلغ موسم واحد".

وجاءت تغريدة ليبرون رداً على العرض الخرافي الذي قدمه الهلال السعودي للتعاقد مع مبابي مقابل 300 مليون يورو لناديه باريس سان جيرمان، و700 مليون للنجم الشاب في موسم واحد فقط.

ولاقت التغريدة الكثير من التفاعل، حيث أعجب بها أكثر من 100 ألف شخص، كما أعيد نشرها أكثر من 10 آلاف مرة.

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