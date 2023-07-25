مانشستر سيتي يتخذ قرارًا بشأن برناردو سيلفا

المصدر: البيان

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اتخذ نادي مانشستر سيتي قرارًا بشأن مستقبل نجمه البرتغالي برناردو سيلفا، المطلوب بقوة في أكثر من نادٍ خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب الإسباني مانو ساينز الصحفي بجريدة "آس" الإسبانية، فإن مانشستر سيتي اتخذ قرارًا نهائيًّا بخصوص مستقبل برناردو سيلفا، يتمثل في إغلاق باب الرحيل أمامه هذا الصيف.

ونوّه ساينز في تغريدته أنّ بطل أوروبا لا يُريد حتى أنْ يستمع إلى عروض أيّ نادٍ يرغب في التعاقد مع برناردو سيلفا، خاصة إنه لا ينوي التفريط على الإطلاق في خدماته.

وأسهم برناردو سيلفا في حصد مانشستر سيتي الثلاثية التاريخية الموسم الماضي وهي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، بعدما سجّل 7 أهداف وقدّم 8 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات خلال 55 مباراة.

وكان برناردو سيلفا أكد في مقابلة صحفية من قبل أنه يرغب في خوض تجربة احترافية جديدة خارج أسوار مانشستر سيتي، دون تحديد وجهته المستقبلية، في الوقت الذي كان فيه محل اهتمام كبير من نادي برشلونة، وكذلك باريس سان جيرمان.

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