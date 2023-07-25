بعدما هزمت السرطان.. ليندا كايسيدو تواصل كتابة التاريخ مع كرة القدم

المصدر: البيان

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حسم المنتخب الكولومبي مباراته الافتتاحية في كأس العالم للسيدات 2023، بفوزه على نظيره الكوري الجنوبي 2-0 في سيدني، ضمن منافسات الجولة الاولى من المجموعة الثامنة.

وأمام 24 ألف متفرج على ملعب سيدني فوتبول ستاديوم، تألقت اليافعة ليندا كايسيدو التي هزمت مرض السرطان منذ ثلاثة أعوام، بتسجيلها الهدف الثاني في الدقيقة 39، بعدما افتتحت كاتالينا أوسمي النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 30.

وتُعتبر كايسيدو ابنة الـ 18 عامًا ولاعبة ريال مدريد الاسباني من أبرز المهاجمات الشابات في كرة القدم النسائية، ودوّنت اسمها في أهم بطولة كرة قدم نسائية بعد أن سجلت في كأس العالم لما دون 17 عامًا وما دون 20 عامًا، عقب تعافيها من سرطان المبيض الذي شخصت به في سن الخامسة عشرة.

وقال أنخيلو مارسيليا مساعد المدرب نيلسون أباديا الموقوف لمباراتين لسوء سلوك بعد خسارة كولومبيا في نهائي كوبا أميركا العام الماضي ضد البرازيل إن كايسيدو مذهلة، مضيفًا: "تريد الكرة دائمًا، لا تخفي ذلك، إنها من كوكب آخر وفريدة للغاية".

وتحتل كولومبيا وصافة المجموعة خلف ألمانيا بفارق الاهداف التي ألحقت هزيمة قاسية بالمغرب بسداسية نظيفة أمس الاثنين.

وقبل 12 دقيقة من نهاية المباراة، دخلت الكورية الجنوبية كايسي فير المولودة في الولايات المتحدة الى أرض الملعب لتصبح ابنة الـ 16 عامًا و26 يومًا أصغر لاعبة على الإطلاق تخوض مباراة في كأس العالم للسيدات.

وتلتقي كولومبيا مع ألمانيا حاملة اللقب مرتين الأحد فيما تلاقي كوريا الجنوبية المنتخب المغربي في اليوم ذاته.

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