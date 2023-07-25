بعد مبابي.. ليفاندوفسكي يدخل قائمة المطلوبين في الدوري السعودي

المصدر: البيان

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يسعى مسؤولو الهلال السعودي للتعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم نادي برشلونة الحالي وبايرن ميونخ السابق.

ويأتي اهتمام الهلال بالتعاقد مع البولندي المخضرم ليفاندوفسكي في الصيف المقبل 2024 وليس الآن، بحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ويعلم مسؤولو الهلال السعودي إنه سيكون من المستحيل أن يفرط برشلونة في خدمات مهاجمه المميز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت الصحيفة، أن الهلال يجهز عرضه من أجل ليفاندوفسكي، لكن سيقدمه صيف 2024، قبل عام واحد من انتهاء عقد ليفا مع برشلونة 2025.

وكانت الصحف الفرنسية أكدت خلال الأيام القليلة الماضية، أن الهلال يسعى للتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس في ظل عرضه للبيع من قبل إدارة ناديه، قبل أن يدخل ليفاندوفسكي قائمة المطلوبين في النادي السعودي أيضاً.

ويرغب الهلال في ضم صفقة قوية على مستوى الهجوم، خاصة بعد فشل إتمام التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انتقل إلى الدوري الأمريكي.

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