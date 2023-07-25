راموس يرفض لم الشمل مع رونالدو ويلاحق ميسي

المصدر: البيان

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بات المدافع الإسباني سيرخيو راموس على بعد خطوة من الانضمام إلى نادي إنتر ميامي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن إنتر ميامي دخل في مفاوضات مع راموس، مشيرة إلى أنه يعد الهدف المقبل لضمه إلى قائمة النجوم وتعزيز صفوف الفريق الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن راموس كان لديه عرضاً للعب مع زميله السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو بصفوف النصر السعودي، لكن الدولي الإسباني أصبح في طريقه إلى الدوري الأمريكي.

وأضافت الصحيفة الفرنسي أن إنتر ميامي يسعى إلى تكوين مجموعة من نجوم كرة القدم العالمية بوجود الأسطورة ليونيل ميسي، وبوسكيتس، وجوردي ألبا، بجانب راموس، بهدف الانتقال إلى مستوى غير مسبوق.

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