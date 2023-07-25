الاتحاد الإفريقي يحدد موعد ومكان جوائز الأفضل لعام 2023

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد ومكان حفل جوائز الأفضل لعام 2023.

وأعلن الاتحاد الإفريقي عبر موقعه الرسمي، إن الحفل سيقام في دولة المغرب 11 ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد الساعة والمدينة المستضيفة لاحقاً.

وكانت المغرب استضافت أيضاً العام الماضي حفل "كاف"، الذي شهد حصول الدولي السنغالى ساديو مانى، على جائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا، كما توجت النيجيرية أسيسات أوشوالا بجائزة أفضل لاعبة.

يذكر أن بطولة دوري السوبر الإفريقي ستنطلق هذا العام تحت إشراف الاتحاد الإفريقي، بمشاركة 8 فرق تخوض منافسات المسابقة بنظام خروج المغلوب من الدور ربع النهائي، وحتى الدور النهائي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز