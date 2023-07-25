صفقة مبابي.. باريس يضغط على ريال مدريد بـ «كارت» الغريم

المصدر: البيان

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أكدت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة ليس لديه نية للدخول في مفاوضات مع باريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، بعكس ما أشارت له صحفية فرنسية حول اجتماع بين إدارة الناديين لبحث إمكانية انتقال مبابي إلى النادي الكتالوني.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قالت إن برشلونة دخل في مفاوضات مع باريس سان جيرمان من أجل الحصول على خدمات مبابي، مضيفة أن هناك لقاء بين إدارة باريس والنادي الكتالوني لمناقشة مستقبل مبابي.

وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن مصدر داخل برشلونة أكد أن النادي الكتالوني ليس له علاقة بهذه الأنباء، وأن بطل إسبانيا يعتبر ما نُشر في الصحافة الفرنسية ما هو إلا وسيلة ضغط يتبعها باريس سان جيرمان عبر الإعلام تجاه ريال مدريد، من أجل تقديم عرضه الرسمي لضم مبابي مقابل مبلغ يرضى طموح الفريق الفرنسي.

وينتهي عقد مبابي مع باريس يونيو 2024 ما يعني أنه سيصبح حينها لاعباً حراً للانتقال إلى أي نادٍ آخر من دون مقابل، لكن النادي الباريسي لا يقبل برحيله مجانًا وطلب منه التوقيع على عقد جديد أو الموافقة على بيعه هذا الصيف.

في المقابل، يرفض مبابي المستبعد عن جولة الفريق في اليابان وكوريا الجنوبية استعداداً للموسم المقبل، تجديد عقده في ظل اقتناع النادي الباريسي باتفاق لاعبه مع ريال مدريد لحمل ألوانه بداية من الصيف المقبل.

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