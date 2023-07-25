سيتعود الفريق على طريقة لعبه.. أنشيلوتي يكشف مركز بيلينغهام

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، مركز نجم الميرنغي الجديد جود بيلينغهام الذي انضم مؤخراً من بروسيا دورتموند.

وقال أنشيلوتي: "بيلينغهام لاعب رائع، ويتحرك بشكل جيد بدون الكرة، قدرته على الوصول لمنطقة الجزاء مهمة للغاية بالنسبة لنا".

وأكمل: "أعتقد أن مركز 10 هو الأنسب لبيلينغهام، أما في طريقة 3/3/4، سيلعب كخط وسط أيمن، على الفريق أن يعتاد على جودته التي تبدو مذهلة".

وكان بيلينغهام شارك في المباراة الودية التي انتهت بفوز ريال مدريد على ميلان الإيطالي 2/3 صباح الإثنين الماضي بالولايات المتحدة، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد، وأنهى ميلان الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما فيكايو توموري ولوكا روميرو في الدقيقتين 25 و42.

ورد ريال مدريد في الشوط الثاني بثلاثية، سجلها فيديريكو فالفيردي في الدقيقتين 57 و59، وفينيسيوس جونيور في الدقيقة 84، ليفوز الميرنغي بأولى مبارياته في جولة الأبطال هذا الصيف.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى لبيلينغهام، ولعب لمدة 64 دقيقة قبل أن يخرج ويحل مكانه نيكو باز.

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