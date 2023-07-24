على الهواء مباشرة.. محلل رياضي يثير الذعر بسقوطه المفاجئ (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

سقط الحارس التريندادي السابق شاكا هيسلوب مغشياً عليه، خلال تحليله لمباراة ريال مدريد وميلان التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2024/2023.

وبشكل مفاجئ عندما كان يتحدث شاكا عن اللقاء مع المذيع دان توماس على شبكة قنوات "ESPN"، من خلال تواجده على أرضية ملعب روز بول بولاية كاليفورنيا، تأرجح ثم سقط فجأة مغشياً عليه، في مشهد صادم للمشاهدين، ليتوقف البث فوراً وسط مخاوف حول صحته.

وظهر بعدها دان توماس وأكد للمشاهدين أن شاكا استعاد وعيه، ويعتذر لهم عن تسببه في إصابتهم بالذعر.

ويبدو أن شاكا تأثر بحرارة الجو والرطوبة الشديدة، خلال هذا الوقت من العام بالولايات المتحدة.

يذكر أن شاكا سبق له تمثيل عدد من الأندية الإنجليزية، أبرزها نيوكاسل يونايتد، ووست هام، وشارك في أكثر من 200 مباراة بالبريميرليغ، وخاض 26 مباراة مع منتخب بلاده، وشارك في نسخة كأس العالم 2006.

على الهواء مباشرة.. محلل رياضي يثير الذعر بسقوطه المفاجئhttps://t.co/zkSJA3dpPo#البيان_الرياضي pic.twitter.com/c4DFWIgz39

— البيان الرياضي (@AlBayanSports) July 24, 2023

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز