22 يورو في الثانية.. عرض فلكي من الهلال السعودي لضم مبابي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قدم نادي الهلال السعودي، عرضاً رسمياً لضم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما أعلن النادي الفرنسي رغبته في رحيل اللاعب خلال الميركاتو الجاري، بعد رفض تمديد عقده مع البي أس جي حتى موسم 2025.

ووفقاً للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص في أخبار الانتقالات، فإن الهلال السعودي قدم عرض أول لضم مبابي من باريس سان جيرمان، مقابل ما يقرب من 300 مليون يورو، ما سيجعلها الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.

وفي نفس الشأن، قال جيمس بينجي مراسل شبكة "CBS Sports"، إن عرض الهلال تمثل في التوقيع مع مبابي لمدة موسم واحد نظير حصوله على 700 مليون يورو، على أن يكون له حرية الاختيار بعد ذلك بالرحيل عن الفريق، أو استكمال مشواره مع الهلال بعد انتهاء المدة الموقعة.

وأكد رومانو أن باريس سان جيرمان ما زال مقتنعاً بأن مبابي لديه اتفاق مع ريال مدريد للانتقال إلى صفوفه، فيما أكدت تقارير صحفية أن الميرنغي يجهز عرضاً لضم مبابي في الصيف الجاري بعدما عرضه باريس للبيع، مشيرة إلى أن مبابي يرفض الانتقال إلى السعودية، ويفضل الاستمرار بأوروبا.

وبحسب ما تداول حول قيمة راتب مبابي البالغ 700 مليون يورو في الموسم حال انتقاله إلى الهلال السعودي، سيحصل النجم الفرنسي بموجبه على التالي، بحساب المدة الزمنية:

58 مليون يورو شهرياً

13 مليون يورو أسبوعياً

1.9 مليون يورو يومياً

79.908 ألف في الساعة

1.33 ألف يورو في الدقيقة

22 يورو في الثانية

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