للضغط على إدارة الميرنغي.. جماهير ريال مدريد تهتف لمبابي أمام ميلان (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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هتفت جماهير ريال مدريد، باسم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، خلال المواجهة التي جمعت بين الميرنغي وميلان، في مسابقة الأبطال الودية.

وخاض ريال مدريد مواجهته الودية الأولى أمام ميلان بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن التحضيرات للموسم الجديد 2024/2023، وشهدت مدرجات ملعب روز بول بمدينة لوس أنجلوس، هتافات قوية من جانب جماهير ريال مدريد لمبابي، بعد ارتباط اسمه بالانضمام إلى الميرنغي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر ماريو كورتيجانا الصحفي بشبكة "راديو ماركا" الإسبانية، فيديو عبر حسابه على "تويتر"، وكتب عليه: "هتافات باسم مبابي من جانب مشجعي ريال مدريد في المدرجات".

وتحاول جماهير ريال مدريد الضغط على إدارة الميرنغي لسرعة إتمام التعاقد مع مبابي، بدلاً من الانتظار حتى الموسم المقبل.

وكان ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان أمهل مبابي مهلة لحسم موقفه أما بتمديد عقده مع باريس حتى 2025، أو بيعه الآن لأي ناد يرغب في ضمه.

ويعتبر ريال مدريد أبرز المهتمين بالتعاقد مع مبابي، إلا أن مسؤوليه يروا أن المبلغ المطلوب من إدارة باريس كبير للغاية حيث يصل إلى 200 مليون يورو، ويهتم الهلال السعودي بضم مبابي أيضاً، وكذلك ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

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