ريمونتادا مثيرة تحسم قمة ريال مدريد وميلان الودية

المصدر: البيان

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قلب ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، تأخره الودي ضد ميلان الإيطالي بهدفين نظيفين، إلى فوز مثير بثلاثة أهداف، وذلك في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد. أقيمت المباراة على ملعب روز بول في باسادينا، ولاية كاليفورنيا.

أحرز مدافع ميلان الإنجليزي فيكايو توموري الهدف الأول لفريقه من ركلة ركنية، ثم أضاف الوافد الجديد لوكا روميرو الهدف الثاني بتسديدة قوية.

لكن رد فعل ريال مدريد كان قويًا في الشوط الثاني، حيث قلص الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الفارق بتسجيله للهدف الأول لفريقه من تسديدة ضعيفة أخطأها حارس ميلان سبورتيلو، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني قبل ساعة من اللعب.

في الدقائق الأخيرة من المباراة، أحرز البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثالث لريال مدريد، مانحًا بذلك الفوز لفريقه.

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