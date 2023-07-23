السيتي يمطر شباك يوكوهاما الياباني بخماسية في مستهل تحضيراته للموسم الجديد

المصدر: وكالات

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استهل مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم مبارياته الودية في جولته التحضيرية للموسم الجديد بالفوز على يوكوهاما إف مارينوس الياباني 5 / 3 اليوم الأحد على ملعب استاد اليابان الدولي.

وتقدم يوكوهاما إف مارينوس بهدفين سجلهما أندرسون لوبيز وكين ماتسوبارا في الدقيقتين 27 و37 ثم رد مانشستر سيتي بهدفين سجلهما جون ستونز وجوليان ألفاريز في الدقيقتين 40 و43 .

وفي الشوط الثاني، سجل إيرلينج هالاند الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 52 ثم أضاف زميله رودريجو هيرنانديز الهدف الرابع للسيتي في الدقيقة 72 .

بعدها سجل كينتا إينوي ثالث أهداف يوكوهاما إف مارينوس في الدقيقة 86 قبل أن يسجل هالاند الهدف الثاني له والخامس لمانشستر سيتي في الدقيقة 90 .

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