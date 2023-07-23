"كاف"يعلن موعد سحب قرعتي دوري الأبطال والكونفدرالية

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) سحب قرعة كل من بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم الجديد 2023 / 2024 بعد غد الثلاثاء في مقر الكاف في العاصمة المصرية القاهرة.

وأضاف كاف عبر موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الأحد :"يشارك 54 ناديا من 42 اتحادا عضوا بالكاف في دوري أبطال أفريقيا بنسختها الجديدة، بينما يتنافس 52 ناديا يمثلون 41 اتحادا عضوا، في كأس الكونفدرالية".

وكان الأهلي المصري قد توج باللقب الأخير لدوري أبطال أفريقيا، بينما توج اتحاد العاصمة الجزائري بلقب الكونفدرالية .

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