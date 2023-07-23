"ماركا" الإسبانية: 2 مليون يورو خسائر برشلونة من إلغاء ودية يوفنتوس

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أمس السبت إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة أمام يوفنتوس الإيطالي صباح اليوم الأحد (بتوقيت غرينتش) على ملعب ليفاي في كاليفورنيا.

وكشف برشلونة عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أنه تقرر إلغاء المباراة بسبب انتشار عدوى فيروسية تصيب الأمعاء، بين عدد من لاعبيه.

وجاء في بيان برشلونة: "برشلونة يعلن أن المباراة أمام يوفنتوس، التي كانت مقررة اليوم الموافق 22 يوليو في الساعة السابعة و30 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي (الساعة الرابعة والنصف صباح الأحد بالتوقيت الصيفي لأوروبا الوسطى) في استاد ليفاي، ضمن جولة الفريق، ألغيت. حيث أن جزءا كبيرا من الفريق يعاني من التهاب في الأمعاء بسبب عدوى فيروسية."

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية وفقا لموقع بطولات أن التأثير لن يكون فنيًا وصحيًا على برشلونة بل وأيضًا ماديًا، حيث خسر عائدات تقدر بـ 2 مليون يورو.

لأن كانت هناك تذاكر مباعة بالفعل للجماهير وسيتم استرجاعها لعدم إقامة المباراة وحملات إعلانية تم الترويج من خلالها عن المباراة، بالإضافة إلى بضائع كانت ستباع أثناء المباراة.

حاول برشلونة بحسب تصريحات رئيسه، خوان لابورتا، تأجيل المباراة لصباح الأحد لكن كان ذلك مستحيلاً بسبب أحداث أخرى ستقام على نفس الملعب على رأسها حفل للمغنية، تايلور سويفت.

كان النادي الكتالوني يقدر أمواله التي سيجنيها من جولته الأمريكية بحوالي 12 مليون يورو لكن لن يتحصل على هذا المبلغ بعد إلغاء مباراة يوفنتوس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز