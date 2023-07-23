تشيلسي يهزم برايتون في ودية أمريكا

المصدر: وكالات

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تغلب فريق تشيلسي على برايتون 4 / 3 في مباراة كرة القدم الودية التي جمعت الفريقين صباح اليوم، ضمن سلسلة الدوري الإنجليزي الصيفية استعدادا للموسم الجديد.

وافتتح برايتون التسجيل في المباراة، التي أقيمت على ملعب "لينكون فاينانشال فيلد" بالولايات المتحدة، عن طريق داني ويلبيك في الدقيقة 13 ثم تعادل تشيلسي بهدف سجله كريستوفر نكونكو في الدقيقة 19 .

وفي الشوط الثاني، تقدم تشيلسي بثلاثة أهداف سجلها ميخايلو مودريك وكونور كالاجر ونيكولاس جاكسون في الدقائق 65 و72 و76 .

وبعدها، أضاف برايتون الهدفين الثاني والثالث له في الدقيقتين 79 و89 وسجلهما جواو بيدرو جيونجيورا وديميز أونداف، وجاء هدف جيونجيورا من ضربة جزاء.

وتشهد سلسلة الدوري الإنجليزي الصيفية مساء اليوم الأحد لقاء فولهام مع برينتفورد ونيوكاسل مع أستون فيلا.

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