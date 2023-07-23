مانشستر يونايتد يسقط آرسنال بثنائية في بروفة ودية

المصدر: وكالات

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اسقط مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره آرسنال بثنائية نظيفة في لقاء الفريقين الودي صباح اليوم الأحد على ملعب «ميتلايف» بالولايات المتحدة، ضمن استعداداتهما لمنافسات الموسم الجديد.

وافتتح لاعب خط الوسط البرتغالي برونو فيرنانديز، القائد الجديد لمانشستر يونايتد، التسجيل للفريق في الدقيقة 30، ثم أضاف جادون سانشو الهدف الثاني لمانشستر في الدقيقة 37.

وخاض الفريقان مواجهة ضربات جزاء عقب صافرة النهاية، وقد شهدت تفوق مانشستر يونايتد على آرسنال 5 - 3.

وجاءت خسارة آرسنال بعد يومين فقط من فوزه الكبير 5 - صفر في المباراة الودية التي خاضها أمام فريق نجوم الدوري الأمريكي لكرة القدم.

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