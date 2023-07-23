مان سيتي يواجه «يوكوهاما» في اليابان اليوم

المصدر: لندن - رويترز

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يبدأ مانشستر سيتي بطل أوروبا وحامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم، مبارياته الودية في معسكره التحضيري باليابان، بمواجهة يوكوهاما مارينوس الياباني بملعب اليابان الوطني الجديد.

ويسعى بيب غوارديولا مدرب مان سيتي لاختبار جاهزية نجوم الفريق للموسم الجديد.

ويلعب بطل أوروبا مباراته الثانية بمعسكره الآسيوي أمام بايرن ميونيخ يوم الأربعاء المقبل بالملعب نفسه، فيما يختتم مبارياته الودية في سيول،عاصمة كوريا الجنوبية بلقاء أتليتكو مدريد الإسباني يوم 30 الجاري.

ويلعب مان سيتي أولى مبارياته في الموسم الجديد أمام أرسنال بملعب ويمبلي يوم 6 أغسطس المقبل، على لقب الدرع الخيرية، وسيخوض أولى مبارياته في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز أمام بيرنلي يوم 11 أغسطس بملعب تيرف مور.

طموحات

وأكد بيب غوارديولا أن مانشستر سيتي جاهز لمطاردة أمجاد أكبر، وللمزيد من الإنجازات بعد تحقيق أقصى طموحاته في الموسم الماضي، إذ يستعد بطل الثلاثية للموسم الجديد عبر جولة آسيوية.

وقاد المدرب الإسباني مان سيتي للتتويج بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا في يونيو الماضي ليكرر الثلاثية التاريخية لغريمه مانشستر يونايتد في سنة 1999 ولكنه يتطلع لآفاق أخرى في الموسم المقبل بالشغف نفسه في تحقيق إنجازات أكبر، وأبلغ الصحفيين قبل مواجهة مانشستر سيتي ويوكوهاما مارينوز في طوكيو في أول مباراة ودية استعداداً للموسم الجديد لا أعرف كيف ستكون درجة ثباتنا بعد ما حققناه، ولكنني سأطلب من الفريق عدم نسيان ما فعلناه ومحاولة تكراره مجدداً خطوة بخطوة.

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