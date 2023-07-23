فوز الولايات المتحدة وإنجلترا واليابان في مونديال السيدات

المصدر: أوكلاند - أ ف ب

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استهل منتخب الولايات المتحدة حامل اللقب مشواره في بطولة العالم للسيدات لكرة القدم بفوز سهل على فيتنام بثلاثية نظيفة في أوكلاند ضمن منافسات المجموعة الخامسة، وسجلت صوفيا سميث، أفضل لاعبة في الدوري الأمريكي هدفين وليندساي هوران هدفاً، في حين أضاعت نجمة المنتخب المخضرمة أليكس مورغان ركلة جزاء في الدقيقة 44. وتصدرت الولايات المتحدة الساعية إلى إحراز لقبها الثالث توالياً هذه المجموعة بانتظار مواجهة البرتغال مع هولندا اليوم.

فوز صعب

حققت إنجلترا بطلة أوروبا فوزاً صعباً على منتخب هايتي المتواضع 1 - صفر في المجموعة الرابعة، وأقيمت المباراة في بريزبين أمام 44 ألف متفرج واحتاجت إنجلترا إلى ركلة جزاء سجلتها جورجيا ستنواي من محاولتها الثانية بالدقيقة 29 لكي تحصد أول ثلاث نقاط في البطولة.

دخلت إنجلترا المباراة وهي مرشحة فوق العادة للفوز بها في مواجهة هايتي المتواضع وفي الدقيقة 27 احتسبت حكمة اللقاء ركلة جزاء لإنجلترا إثر لمسة يد داخل المنطقة من باتشيبا لويس فسددت ستنواي الكرة في الزاوية العليا لكن حارسة هايتي كيرلي ثوس تصدت لها ببراعة. بيد أن حكمة الساحة أمرت بإعادة الركلة لأن الحارسة تقدمت عن خط المرمى لدى تنفيذ الركلة، وفي المحاولة الثانية، نجحت ستنواي في منح التقدم للمنتخب الإنجليزي.

وفي المجموعة الثالثة، استهلت اليابان بطلة العالم عام 2011 مشوارها في البطولة بفوز ساحق على زامبيا بخماسية نظيفة. وتصدرت المجموعة بفارق الأهداف عن إسبانيا التي تغلبت على كوستاريكا 3 - صفر.

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