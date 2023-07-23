معركة استعراض القوة بين سان جيرمان ومبابي

المصدر: طوكيو - أ ف ب

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انتقلت لعبة المحادثات السرية والمراوغات الخفية إلى مرحلة استعراض القوة وتكتيكات السيطرة، بين باريس سان جيرمان ونجمه الفرنسي كيليان مبابي، واستبعد النادي مبابي من جولته الآسيوية التي تشمل اليابان وكوريا الجنوبية وتستمر حتى 3 أغسطس ، من أجل إجباره على اتخاذ قرار بتجديد عقده الذي ينتهي يونيو المقبل، وجاء الاستبعاد بعد ساعات من خوض اللاعب مباراة فريقه الودية ضد لوهافر وتسجيله هدفاً في اللقاء الذي انتهى بفوز سان جيرمان 2 - صفر.

معركة

وبدأت معركة «لي الذراع»بين الطرفين، في مرحلة حرجة من الاستعدادات للموسم الجديد، ورغم قوة قرار استثناء نجم كبير بحجم مبابي من «الرحلة الآسيوية» إلا أن رد مبابي جاء أكثر قوة حيث أكد مصدر في النادي بأن مبابي مستعد للبقاء على مقاعد اللاعبين البدلاء طوال الموسم في حال أجبر على ذلك.

وعبّر اللاعب الشهر الماضي عن عدم رغبته بتفعيل خيار التمديد لعام إضافي مع التأكيد أنه لم يطلب الرحيل هذا الصيف، لتصبح المعركة خاسرة بالنسية لسان جيرمان الذي يبدو أنه واثق تماماً بأن مبابي توصل لاتفاق يقضي بانتقاله في صفقة حرة إلى ريال مدريد، مع حصوله على مقدم عقد ضخم، لأن ريال مدريد يكون قد وفر الكثير لأنه لن يكون مجبراً على تسديد أي مبلغ لسان جيرمان مقابل الحصول على خدماته 30 يونيو المقبل. حيث إنه في حال لم يوقّع مبابي على عقد جديد، فإن بطل الدوري الفرنسي يُخاطر بفقدانه مجاناً في غضون عام.

مغازلة

ولم ييأس سان جيرمان وقام بمغازلة اللاعب في رسالة جاء فيها«لقد ساعدناك، ودعمنا عائلتك منذ شبابك»، وناشده بتجديد عقده ثم الانتقال مقابل مبلغ ضخم..«وهكذا رحل جميع اللاعبين الكبار أمثالك من النادي».

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