بداية «هوليوودية» للأسطورة ميسي مع «ميامي»

المصدر: ميامي - أ ف ب

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حقق النجم الأرجنتيني الأسطورة ليونيل ميسي بداية هوليوودية لمسيرته في الولايات المتحدة الأمريكية ووضع بصمته في أولى مبارياته مع فريقه الجديد انتر ميامي وقاده للفوز على كروس أسول المكسيكي بنتيجة 2 - 1 ضمن كأس الدوريين التي ينظمها الاتحادان الأمريكي والمكسيكي للكرة، وسجل هدفه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة التي أقيمت في فورت لودردايل أمام 20 ألف مشجع، وحضرها نجوم الرياضة والفن من بينهم نجم كرة السلة ليبرون جيمس وأسطورة التنس سيرينا وليامز ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان الذين التقطوا صوراً من هواتفهم النقالة لحظة دخول ميسي أرضية الملعب.

وكان ميسي جلس على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين لعدم جاهزيته التامة لخوض 90 دقيقة، لكن الجمهور بدأ يهتف باسمه منذ الدقيقة 20 مطالباً المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينو بإشراكه.

وافتتح روبرت تايلور التسجيل لإنتر ميامي قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة بتسديدة ارتطمت بالقائم وتهادت داخل الشباك، ثم جاءت لحظة دخول ميسي إلى أرضية الملعب في الدقيقة 54 عندما وقف له الجمهور تصفيقاً. بيد أن كروس أسول أدرك التعادل بواسطة انتونا (65). وحاول النجم الأرجنتيني مراراً وتكراراً من خلال تموين زملائه بالكرات المتقنة أو من خلال محاولات فردية إلى أن احتسب له الحكم ركلة حرة مباشرة على مشارف المنطقة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع فانبرى لها من فوق الحائط لتستقر في أعلى الشباك مانحاً الفوز لفريقه.

كما شارك في المباراة زميل ميسي السابق في برشلونة سيرجيو بوسكيتس.

اللقطة الأخيرة

وقال ميسي بعد المباراة: كنت أدرك أنه يتعين علي التسجيل، لقد كانت اللقطة الأخيرة في المباراة. كنت أريد التسجيل لكي لا نذهب إلى ركلات الترجيح. كان من الأهم جداً بالنسبة إلينا أن نحقق الفوز. إنها مسابقة جديدة وستمنحنا ثقة كبيرة بالتقدم إلى الأمام.

طريقة مثالية

وعلق النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام أحد مالكي إنتر ميامي على الهدف بقوله: عندما رأيت الحكم يمنح ركلة حرة مباشرة، أدركت أنها الطريقة المثالية لنهاية المباراة لا سيما عندما تملك لاعبين على أرضية الملعب أمثال ليو وسيرجيو، هذا ما يقومان به. وتابع إنه أمر مثير للغاية بالنسبة إلى جماهيرنا، إلى جميع هؤلاء الذين قدموا إلى هنا لرؤية ميسي. إنه حلم يتحقق للجميع لرؤية ما حدث في الملعب.

سعر خيالي

ووزع منظمو المباراة مجاناً، أعلاماً وردية (ألوان نادي إنتر ميامي) تحمل صورة ميسي ورقمه إلى الجمهور لدى دخوله إلى المدرجات، كهدية تعويضاً لهم عن الأموال التي دفعوها لمشاهدة النجم الأرجنتيني. بيعت أرخص بطاقة لحضور باكورة مباريات ميسي بـ160 دولاراً، أما الأعلى فبلغت قيمتها 8800 دولار وهو رقم قياسي وسعر خيالي لهذه المسابقة.

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