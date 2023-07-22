المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسعى العديد من الأندية لبيع نجومها الذين تنتهي عقودهم في الصيف المقبل حال عدم تجديد عقودهم، للاستفادة منهم ماديا بدلا من رحيلهم مجانا في العام المقبل.

ورصدت شبكة transfermarkt العالمية وفقا لليوم السابع تقريرا عن أغلى لاعبي كرة القدم في لاليغا الإسبانية والذين تنتهي عقودهم في يونيو 2024، حيث جاء ديمبلي في الصدارة بقيمته التسويقية التي تصل إلى 60 مليون يورو.



وجاءت قائمة أغلى 10 لاعبين في الليغا والذين تنتهى عقودهم فى 2024 كالتالى:



عثمان ديمبيلي (برشلونة) - 60 مليون يورو.



بالدي (برشلونة) - 50 مليون يورو.



إينياكي ويليامز (أتلتيك بيلباو) - 30 مليون يورو.



جويدو رودريجيز (ريال بيتيس) - 28 مليون يورو.



تشوكويزي (فياريال) - 25 مليون يورو.



كاراسكو (أتلتيكو مدريد) - 25 مليون يورو.



هيرموسو (أتلتيكو مدريد) - 20 مليون يورو.



الفارو موراتا (أتلتيكو مدريد) - 20 مليون يورو.



كوكي (أتلتيكو مدريد) - 16 مليون يورو.



بيرنجوير (أتلتيك بيلباو) - 15 مليون يورو.

قائمة أغلى 10 لاعبين في " لا ليغا" تنتهي عقودهم في 2024#البيان_الرياضيhttps://t.co/L4SKUpAJq9 pic.twitter.com/pdL0cfc0mO — البيان الرياضي (@AlBayanSports) July 22, 2023

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز