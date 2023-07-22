في ظهوره الأول مع إنتر ميامي.. ميسي يسجل رقماً تاريخياً

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد تسجيله في ظهوره الأول مع فريق إنتر ميامي الأمريكي أحرز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقماً تاريخياً جديداً حيث أصبح اللاعب الأول والوحيد في تاريخ كرة القدم الذي يسجل 700 هدف من دون ركلات جزاء.

وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أول أهدافه مع فريق إنتر ميامي الأمريكي، في الوقت بدل الضائع، وقاد الفريق إلى تحقيق فوز صعب على مضيفه كروز أزول المكسيكي 2 / 1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين "الجمعة" ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة "كأس الدوريات" التي تضم فرقاً من أمريكا والمكسيك وكندا.

وكان إنتر ميامي متقدماً بهدف نظيف سجله روبير تايولر في الدقيقة 44، عندما شارك ميسي، ثم تعادل كروز أزول في الدقيقة 65 بتوقيع أورييل أنتونا، ولكن ميسي أنقذ الفريق بهدف رائع.

وقبل انتهاء المباراة بلحظات، احتسب الحكم ركلة حرة لفريق إنتر ميامي إثر خطأ من لاعبي كروز أزول خارج منطقة جزاء الخصم بخطوات قليلة.

وسدد ميسي الكرة بقدمه اليسرى الساحرة في الزاوية اليسرى العلوية لتعانق الشباك، ليحرز هدف الفوز لفريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشارك ميسي "36 عاما" في المباراة كبديل في الدقيقة 54، وقد أشعل حماس الجميع فوز نزوله إلى أرض الملعب، وقد صنع عدة فرص للتسجيل قبل أن يسجل الهدف الأكثر إثارة في تاريخ هذا النادي، الذي لايزال حديثا، قبل انتهاء المباراة بلحظات.

وحضر المباراة ليبرون جيمس، لاعب فريق لوس أنغليس ليكرز الأمريكية لكرة السلة، وأسطورة التنس سيرينا وليامز، لاعب كرة القدم الأمريكية بفريق ميامي دولفينز، وعدد من نجوم الفن.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز