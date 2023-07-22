فوز إسبانيا وسويسرا في مونديال السيدات

المصدر: سيدني - وام

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استهل المنتخب الإسباني، مسيرته في بطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات بالفوز على نظيره الكوستاريكي، 3 - 0 في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة في الدور الأول للبطولة، المقامة حالياً بأستراليا ونيوزيلندا، كما فاز المنتخب السويسري، على نظيره الفلبيني 2 - 0 في المجموعة الأولى، وتعادل المنتخبان النيجيري والكندي سلبياً في المجموعة الثانية.

وحسم المنتخب الإسباني مباراته أمام كوستاريكا بثلاثية نظيفة في غضون 6 دقائق، جاءت في الدقائق 21 و23 و27، ليتصدر المجموعة مبكراً انتظاراً لما ستسفر عنه المباراة الثانية في المجموعة بين منتخبي زامبيا واليابان اليوم.

وتصدر المنتخب السويسري المجموعة الأولى بفوزه على نظيره الفلبيني، وذلك بفارق الأهداف فقط أمام المنتخب النيوزيلندي، الذي تغلب على نظيره النرويجي 1 - 0 في افتتاح البطولة أمس من أمس.

واقتسم المنتخبان النيجيري والكندي المركز الثاني في المجموعة الثانية بتعادلهما السلبي، ويتصدر المنتخب الأسترالي المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه على المنتخب الأيرلندي 1 - 0.

وسقط المنتخب الكندي، بطل أولمبياد طوكيو 2021، في فخ التعادل السلبي أمام نظيره النيجيري في ختام الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية، وسنحت فرصة ذهبية أمام الكنديات لهز الشباك عندما احتسبت لهن الحكمة الفنلندية لينا ليهتوفارا ركلة جزاء في الدقيقة 50 أهدرتها مهاجمة بورتلاند ثورنس الأمريكي كريستين سينكلير

وتشارك كندا في المونديال للمرة الثامنة توالياً بعدما غابت عن النسخة الأولى عام 1991، وتبقى أفضل نتيجة لها المركز الرابع في نسخة 2003 في الولايات المتحدة، وربع النهائي على أرضها عام 2015 وثمن النهائي في النسخة الأخيرة في فرنسا.

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