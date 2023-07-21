بـ 1.87 مليون جنيه إسترليني.. رونالدو يتفوق إلكترونياً على كايلي جينر وميسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تفوق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، على مشاهير العالم، سواء لاعبين كرة قدم أو فنانين على منصة "إنستغرام".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أصبح رونالدو في صدارة المشاهير الأعلى أجراً على "إنستجرام" نظير الإعلانات، متخطياً عارضة الأزياء كايلي جينر.

ويبلغ سعر الإعلان الواحد على حساب رونالدو الذي يضم أكثر من 597 مليون متابع، 1.87 مليون جنيه إسترليني.

وتأتي كايلي جينر في الوصافة بـ 1.47 مليون جنيه إسترليني نظير الإعلان الواحد، ثم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثالثاً بمبلغ 1.38 مليون جنيه إسترليني لكل إعلان.

وفي نفس الوقت، يعتبر ميسي هو ثاني أكثر المشاهير متابعة على منصة "إنستغرام" بـ 479 مليون متابع.

يذكر أن رونالدو يلعب حالياً في صفوف النصر السعودي، بينما انتقل ميسي مؤخراً إلى الدوري الأمريكي عبر بوابة نادي إنتر ميامي.

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