بسبب وزنه الزائد.. كاسيميرو يصدم جماهير مانشستر يونايتد قبل الموسم الجديد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ظهر كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد بمظهر صادم، في تدريبات الشياطين الحمر الاستعدادية للموسم الجديد.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، فإن كاسيميرو تسبب في صدمة لجماهير مانشستر يونايتد بسبب الحالة البدنية والوزن الزائد الذي ظهر عليه اللاعب البرازيلي بشكل مبالغ فيه.

وكان الظهور الأول لكاسيميرو بوزنه الزائد في مباراة البرازيل الودية أمام غينيا، مما أثار التساؤلات حول لياقته البدنية، التي عاد بها إلى مانشستر يونايتد.

وانتقد المشجعون وزن كاسيميرو الزائد، حيث قالوا: "ما هذا العبث؟ كيف قضى إجازته"، وجاءت التعليقات سلبية بشكل كبير من جانب جماهير اليونايتد ضد كاسيميرو.

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