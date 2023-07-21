بقيمة مليار يورو.. باريس سان جيرمان يقدم عرضاً تاريخياً لمبابي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قدم نادي باريس سان جيرمان، عرضاً تاريخياً لنجمه الفرنسي كيليان مبابي، للإبقاء عليه بين صفوف البي أس جي أطول فترة ممكنة، وضمان عدم انتقاله إلى ريال مدريد.

وبحسب مجلة "فوربس" الأمريكية، فإن باريس قدم عرضاً مغرياً لمبابي، لإقناعه بالاستمرار في حديقة الأمراء، وتضمن العرض الجديد بنداً ينص استمرار مبابي مع باريس لمدة 10 سنوات، مقابل مليار يورو.

وأشارت المجلة إلى أنه حال وافق مبابي على العرض، سيكون اللاعب الفرنسي هو الأعلى أجراً في التاريخ، وسيتصدر وقتها قائمة فوربس الخاصة بأعلى الرياضيين أجراً في العالم بشكل مستمر كل عام.

وكانت تقارير صحفية أشارت في الفترة الأخيرة، إلى أن مبابي سيغادر باريس الصيف الجاري، بعدما أعلن عدم تمديد عقده مع البي أس جي إلى ما بعد الموسم المقبل، قبل أن يخيره الخليفي بين التجديد أو الرحيل الآن.

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