تم ربطه بالحبال.. حارس مرمى باريس وزوجته يتعرضان لسطو مسلح

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تعرض الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان وزوجته، لحادث سطو مسلح على منزلهما، بغرض السرقة.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن دوناروما وزوجته وحارس المبني تم ربطهم بالحبال من جانب اللصوص، وسرقوا 500 ألف يورو من منزل اللاعب.

وأكدت الصحيفة أن دوناروما وزوجته تم نقلهما إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة والتأكد من سلامتهما، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتم القبض على مرتكبي الجريمة، وجاري البحث عنهم من قبل الشرطة الفرنسية.

يذكر أن جيانلويجي دوناروما انتقل إلى باريس سان جيرمان صيف 2021، في صفقة انتقال حر، قادماً من نادي ميلان، ولعب دوناروما مع البي أس جي 72 مباراة، استقبل خلالها 75 هدفاً.

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