بديل فابينيو.. ليفربول يستهدف ضم نجم باريس سان جيرمان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يستهدف نادي ليفربول، ضم لاعب من باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لتعويض الرحيل المحتمل لفابينيو تافاريس، الذي اقترب من الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن ليفربول يستهدف ضم الإيطالي ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان.

ويأتي تفكير ليفربول في ضم ماركو فيراتي، بهدف تدعيم وسط ملعبه خلال موسم الانتقالات الجاري، بعدما اقترب فابينيو من الرحيل، وكذلك جوردان هندرسون الذي يقترب هو الآخر من الانتقال إلى الدوري السعودي، عن طريق بوابة نادي الاتفاق.

ويعد فيراتي واحد من أبرز اللاعبين المنبوذين من جانب جماهير باريس سان جيرمان، وهو ما دفع اللاعب الإيطالي بالتفكير جدياً في الرحيل عن صفوف النادي الفرنسي خلال الميركاتو الجاري.

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