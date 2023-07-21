صفقة مبابي في خطر.. ريال مدريد يوجه الدفة نحو مهاجم يوفنتوس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني يفكر في ضم المهاجم الصربي، دوسان فلاهوفيتش، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي.

ويسعى النادي الملكي لتعزيز صفوفه بمهاجم جديد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل تعويض رحيل كريم بنزيما.

ووفقًا لشبكة “سكاي سبورتس” فإن ريال مدريد قد وجه دفته نحو ضم فلاهوفيتش خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت الصحيفة أن الميرينجي قد توج لضم اللاعب من خلال مكالمة من مديره الفني الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، الذي تواصل مع اللاعب من أجل ضمه للفريق الإسباني.

فيما قالت أيضًا الشبكة أن البيانكونيري لن يتخلى عن مهاجمه الصربي الشاب إلا في حالة وصول عرض مالي كبير من أجل التمكن من التعاقد مع بديله.

وهو الأرم الذي سيضع صعوة في إمكانية إتمام انتقال النجم الفرنسي، كيليان مبابي، لريال مدريد في الصيف الجاري، حيث أن العديد من التقارير قد أشارت إلى أن اللوس بلانكوس قد يقوم باستقاب المهاجم الفرنسي من باريس سان جيرمان في صيف 2023.

حيث أن مبابي قد أعلن في وقت سابق عن عدم تجديد تعاقده مع العملاق الباريسي، وهو الأمر الذي ردت عليه إدارة باريس، عن طريق ناصر الخليفي، رئيس النادي، بالتجديد أو الرحيل في نفس الصيف.

قبل أن يدخل ريال مدريد السباق، أكدت العديد من التقارير أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قد دخل في مفاوضات مع يوفنتوس لضم فلاهوفيتش.

حيث أن النادي الباريسي قد توصل لاتفاق شخصي مع اللاعب نفسه لضمه في صيف 2023 الجاري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز