سأبذل كل جهدي لخلق إرث خاص بي.. أونانا يعلق على انضمامه لمانشستر يونايتد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد حارس المرمى الكاميروني أندريه أونانا، المنضم حديثاً إلى صفوف مانشستر يونايتد، أن اللعب بقميص الشياطين الحُمر بمثابة شرف كبير.

وقال أونانا في تصريحات لموقع مانشستر يونايتد الرسمي: "الانضمام إلى مانشستر يونايتد شرف لا يصدق، لقد عملت بجد طوال حياتي وتغلبت على العديد من العقبات، للوصول إلى هذه اللحظة".

وتابع: "سيكون التواجد في أولد ترافورد لتحقيق هدفنا، والمساهمة في تجربة رائعة، رحلة جديدة بالنسبة لي مع زملائي هنا، وهناك طموحات سأقاتل من أجلها".

وأكمل: "مانشستر يونايتد امتلك حراس مرمى مذهلين على مر التاريخ، من بيتر شمايكل إلى فان در سار ثم دافيد دي خيا، اختياري لاستكمال هذا الإرث يجعلني فخوراً ويشعرني بالمسؤولية، سأبذل كل شيء لخلق إرث خاص بي في السنوات المقبلة، وأتطلع لتحقيق الألقاب مع زملائي الجدد".

وأتم الدولي الكاميروني تصريحاته، قائلاً: "أنا متحمس لفرصة العمل مرة أخرى مع إريك تين هاغ، ولا يمكنني الانتظار للمشاركة في دوري ناجح، يزعم المدرب على تقديمه مع اليونايتد الموسم الجديد".

وجاء انضمام أندريه أونانا إلى مانشستر يونايتد بعد رحيل دافيد دي خيا عن صفوف الأخير، ووقع الحارس الكاميروني مع الشياطين الحُمر عقداً لمدة 5 مواسم، مع إمكانية التمديد لموسم سادس.

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