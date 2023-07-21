مانشستر يونايتد يعلن عن قائده الجديد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي مانشستر يونايتد عن قائده الجديد، بعدما تم سحب شارة القيادة من هاري ماغواير، بأمر من مدرب الفريق، الهولندي إريك تين هاغ.

وأصدر مانشستر يونايتد بيانًا رسميًا، أكد فيه إن البرتغالي برونو فيرنانديز هو قائد الفريق الجديد، بداية من الموسم المقبل 2024/2023.

وجاء قرار منح شارة القيادة لبرونو فيرنانديز، بعد مشاورات أجراها تين هاغ مع اللاعبين القدامى بالفريق الإنجليزي.

وكان برونو فيرنانديز انضم إلى مانشستر يونايتد قادماً من سبورتينغ لشبونة صيف 2020، وسجل مع الشياطين الحُمر 64 هدفاً، وساهم بـ 54 تمريرة حاسمة، في 185 مباراة بجميع المسابقات.

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