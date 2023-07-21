النصر ينجز الصفقة.. ساديو ماني على وشك مزاملة رونالدو بالدوري السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اقترب النصر السعودي، من حسم صفقة ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعدما نجحت إدارة النادي الملقب بالعالمي في الوصول لاتفاق مع الدولي السنغالي.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن النصر اتفق مع ماني على الشروط الخاصة بالتعاقد، مشيرة إلى إنه يتم حالياً إنهاء المفاوضات مع ناديه بايرن ميونخ.

وتسببت طلبات ماني المالية في تأخر الاتفاق، بعدما طالب اللاعب بالحصول على 50 مليون يورو سنوياً، فيما عرض النصر 30 مليون في الموسم، وذلك قبل الوصول لاتفاق يرضي الطرفين.

وفي نفس الوقت، يرغب بايرن ميونخ في الحصول على 30 مليون يورو، نظير بيع ماني، الذي انتقل إلى البافاري الصيف الماضي قادماً من ليفربول.

وسجل ساديو ماني 12 هدفاً خلال 38 مباراة لعبها مع بايرن ميونخ، لكنه لم يعد عنصراً أساسياً بتشكيل البافاري خلال المراحل الأخيرة من الموسم الماضي، بعد غياب طويل بسبب إصابة حرمته من المشاركة مع منتخب السنغال في كأس العالم 2022.

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