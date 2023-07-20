مانشستر يونايتد يتعاقد مع الحارس الكاميروني أونانا

المصدر: د ب ا

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الخميس، تعاقده مع الحارس الكاميروني الدولي أندريه أونانا من صفوف إنتر ميلان الإيطالي بعقد يمتد حتى 2028.

وبحسب الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد، حافظ الحارس الكاميروني على شباكه نظيفة 104 مرات في 255 مباراة.

ووضع المدرب الهولندي إيريك تين هاغ، الحارس الكاميروني أونانا /27 عاما/ على رأس قائمة أولوياته في فترة الانتقالات الصيفية لتعويض رحيل الحارس الإسباني ديفيد دي خيا.

وذكرت تقارير إعلامية أن قيمة الصفقة بلغت 51 مليون يورو (57 مليونا و300 ألف دولار) مع وجود أربعة ملايين يورو كحوافز.

وأصبح أونانا ثاني صفقات مانشستر هذا الصيف بعد ضم ماسون ماونت لاعب وسط تشيلسي في وقت سابق من الشهر الجاري.

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