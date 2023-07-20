قبل نهاية يوليو الجاري.. ريال مدريد مطالب بسداد 34 مليون يورو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أصبح نادي ريال مدريد، مطالباً بسداد مبلغ يقدر بـ 34 مليون يورو، قبل يوم 30 يوليو الجاري.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن المبلغ المذكور عبارة عن الدفعة الأولى للقرض الذي حصل عليه ريال مدريد، نظير تجديد ملعبه سانتياغو برنابيو.

وتقترب أعمال التجديد بملعب سانتياغو برنابيو من الانتهاء، ليصبح جاهز بأفضل شكل ممكن.

وتحدد نهاية العام الجاري 2023، موعداً لانتهاء الأشغال الأساسية الخاصة بتجديد سانتياغو برنابيو، وتشير التوقعات إلى أن الزيادة في إيرادات ريال مدريد ستبدأ من يناير 2024.

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